Большое внимание на мероприятии "By Youth For Youth" будет уделено идеям молодежи

Большое внимание на мероприятии "By Youth For Youth" будет уделено идеям молодежи.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала журналистам посланник Азербайджана по ИСЕСКО Шаргия Гасанова, комментируя проведение в Баку мероприятия "By Youth For Youth".

Она отметила, что почетно, что мероприятие "By Youth For Youth" впервые проводится в Азербайджане.

"Международное мероприятие начало свою работу накануне в Шуше, нашем прекрасном регионе, и мы, молодежь, своими выступлениями постарались достойно представить Азербайджан", - сказала она.

Отметим, что при совместной организации министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики, Фонда Гейдара Алиева и Организации образования, науки и культуры исламского мира (ISESCO) проводится международный форум "By Youth For Youth".

Целью форума является обсуждение взглядов и опыта молодежи стран исламского мира в области миростроительства, устойчивого развития, культуры, окружающей среды, создание возможностей для ее участия в этой сфере, обсуждения инновационных решений и налаживания контактов молодых лидеров.

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