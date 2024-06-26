Большое внимание на мероприятии "By Youth For Youth" будет уделено идеям молодежи.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала журналистам посланник Азербайджана по ИСЕСКО Шаргия Гасанова, комментируя проведение в Баку мероприятия "By Youth For Youth".

Она отметила, что почетно, что мероприятие "By Youth For Youth" впервые проводится в Азербайджане.

"Международное мероприятие начало свою работу накануне в Шуше, нашем прекрасном регионе, и мы, молодежь, своими выступлениями постарались достойно представить Азербайджан", - сказала она.

Отметим, что при совместной организации министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики, Фонда Гейдара Алиева и Организации образования, науки и культуры исламского мира (ISESCO) проводится международный форум "By Youth For Youth".

Целью форума является обсуждение взглядов и опыта молодежи стран исламского мира в области миростроительства, устойчивого развития, культуры, окружающей среды, создание возможностей для ее участия в этой сфере, обсуждения инновационных решений и налаживания контактов молодых лидеров.

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