Скорость ветра в Баку достигает 27 м/c

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, по состоянию на 17:00 26 июня в стране наблюдаются нестабильные погодные условия.

Как сообщили Day.Az в службе, в настоящее время в Балакене, Бина, Губе, Гусаре, Загатале, Габале, Гяндже, Гейгеле, Ходжалы, Шуше, Гядабее, Дашкесане, Нафталане, Халтане, Шамкире, Евлахе, Лянкяране, Лерике, Астаре, Ярдымлы, Грызе, Мингячевире, Огузе наблюдаются грозы, временами ливни.

В соответствии с оранжевым предупреждением максимальная скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 27 метров в секунду, в Балакене - 30 метров в секунду, а в соответствии с желтым предупреждением в некоторых регионах максимальная скорость ветра достигает 20 метров в секунду.