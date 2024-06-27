Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 28 июня.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Но ночью местами на полуострове возможны кратковременные дожди, грозы. Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем 26-29° тепла. Относительная влажность воздуха составит ночью и днем 50-60%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, но в некоторых горных и предгорных районах ожидаются переменные дожди, грозы и град. Ночью и утром временами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 15-20° тепла, днем 25-30° тепла, в горах ночью 6-11° тепла, днем 13-18° тепла.