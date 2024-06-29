Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 30 июня.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди. Будет преобладать северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-23°, днем - 27-32° тепла, атмосферное давление - 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность будет в пределах 70-80 процентов ночью и 40-50 процентов днем.

В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди. В основном в горных и предгорных районах прогнозируются интенсивные ливни, грозы, град. Ночью и утром будет наблюдаться туман. Ветер - восточный, днем местами с порывами. Температура воздуха ночью составит 18-22°, днем - 26-31° тепла, в горах - ночью 7-12°, днем 13-18° тепла.

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