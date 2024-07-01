Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 2 июля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. Однако в течение дня местами возможны переменные дожди, грозы. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 20-23° тепла, днем 28-32° тепла.

Атмосферное давление составит 756 мм рт. ст., относительная влажность воздуха - ночью 55-65%, днем 40-45%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные дожди, грозы, преимущественно в горных и предгорных районах ливни и град. Ночью и утром временами туман. В некоторых районах восточный ветер будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 28-32° тепла, в горах ночью 9-14° тепла, днем 14-18° тепла.

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