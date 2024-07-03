Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди, грозы.

Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем 30-35° тепла.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы, град. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем 31-36° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 15-20 ° тепла.

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