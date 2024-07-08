Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 9 июля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 32-37° тепла. Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст., относительная влажность воздуха - ночью 60-65 %, днем 40-45 %.

Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, местами грозы и град. Восточный ветер днем будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 33-38° тепла, в горах ночью 11-16° тепла, днем 20-25° тепла.

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