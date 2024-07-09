В Баку вспыхнул пожар в жилом доме

На горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о пожаре в жилом доме по улице Фаига Юсифова города Баку Наримановского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, были задействованы соответствующие спасательные силы МЧС, в частности, пять единиц пожарной техники и личный состав.

Эвакуированы 60 жильцов, включая 24 детей. Пожар потушен.

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