https://news.day.az/society/1673574.html В Баку вспыхнул пожар в жилом доме - ФОТО - ВИДЕО
В Баку вспыхнул пожар в жилом доме - ФОТО - ВИДЕО
На горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о пожаре в жилом доме по улице Фаига Юсифова города Баку Наримановского района.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, были задействованы соответствующие спасательные силы МЧС, в частности, пять единиц пожарной техники и личный состав.
Эвакуированы 60 жильцов, включая 24 детей. Пожар потушен.
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