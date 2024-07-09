Спецоперация в бакинской Филармонии

"Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана провело спецоперацию в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева".

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства культуры АР.

Там отметили, что были выявлены массовые хищения и присвоения, использование служебного и должностного полномочия в корыстных целях, незаконная передача преимущества в тех или иных вопросах третьим лицам, взяточничество в крупном размере, растраты, внесение заведомо ложной информации в официальные документы и т.д.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2, 308.1, 311.3.3 и 313.

Сотрудник филармонии Рашад Мамедов решением суда арестован на время следствия, оно продолжается", - отметили в министерстве.

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