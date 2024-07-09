В Шуше будет построено новое водоочистное сооружение

В целях устойчивого водоснабжения города Шуша планируется строительство нового водоочистного сооружения современного типа, производительность которой составит 8 тысяч кубометров в сутки.

Как передает Day.Az, об этом во вторник Trend сказал начальник Шушинского участка Карабахского регионального управления водоканала Ильгар Салахов.

По его словам, вскоре после освобождения города Шуша от оккупации началось восстановление питьевого водоснабжения.

"При изучении специалистами текущего состояния водных ресурсов города Шуша, магистральных линий, распределительных сетей и других гидротехнических сооружений выяснилось, что источники и магистральные трубопроводы, снабжающие город питьевой водой, были целенаправленно разрушены", - сказал он.

Салахов отметил, что в соответствии с Программой неотложных мер, в короткие сроки были отремонтированы источник Кичик Кирс и аварийные участки магистрального водопровода Кичик Кирс-Шуша. 25 ноября 2020 года подача воды в город Шуша была восстановлена.

"Одновременно было начато восстановление другого источника воды - акведука Зарыслы, поврежденных участков магистрального водопровода Зарыслы-Шуша протяженностью 14,3 километра, и 20 декабря 2020 года была обеспечена подача в город воды из этого источника", - сказал он.

Салахов добавил, что с учетом перспективного развития города, а также в связи с резким снижением продуктивности источников Кичик Кирс и Зарыслы в определенные периоды года, началась реализация проекта по созданию альтернативного источника воды.

"С этой целью недалеко от села Дашалты, в русле реки Зарыслы были построены водохранилище вместимостью 25 тысяч кубометров, насосная станция и новый напорный трубопровод диаметром 159 миллиметров и протяженностью 2,9 километра. В то же время 325-миллиметровые трубы на непригодном для эксплуатации участке магистрального водопровода Кичик Кирс - Шуша общей протяженностью 9,3 километра были заменены трубами диаметром 530-426 миллиметров. Таким образом, в результате подачи воды в Шушу из нового источника в декабре 2022 года административные здания государственных структур, отели, предприятия общественного питания и другие объекты стали бесперебойно обеспечиваться питьевой водой", - сказал он.

По словам Салахова, в целях обеспечения соответствия стандартам показателей качества питьевой воды, подаваемой в город Шуша, в рамках Программы неотложных мер начата реализация проекта реконструкции существующей водоочистной установки.

"Полностью восстановлены и приведены в состояние готовности к эксплуатации 12 фильтров, внутренние коммуникационные линии и другое гидротехническое оборудование, реагентное хозяйство и установка по обеззараживанию, производственная лаборатория. В результате проведенных работ производительность установки увеличена с 2 тысяч до 5 тысяч кубометров в сутки. В настоящее время более 3500 человек, проживающих, работающих и посещающих город, обеспечиваются питьевой водой, которая в течение суток перерабатывается на этом очистном сооружении и полностью соответствует нормам. На следующем этапе проекта для устойчивого водоснабжения города Шуша предусмотрено построить новую водоочистную установку современного типа производительностью 8 тыс. кубометров в сутки. В целях обеспечения устойчивости водоснабжения города Шуша спроектированы 3 резервуара общим объемом 6 тысяч кубометров. Строительство одного из них продолжается", - сказал он.

Он также подчеркнул, что согласно проекту реконструкции системы водоснабжения, канализации и дождевых вод, который подготовлен с учетом перспективного развития города Шуша до 2040 года, среднесуточная потребность города в воде составит 105 литров в секунду.

"Согласно проекту, подготовленному в соответствии с Генеральным планом города, в Шуше будут построены 24-километровый магистральный водопровод, 44-километровая сеть питьевой воды, 42-километровая сеть для отвода сточных и 41-километровая сеть для отвода дождевых вод. Для полной очистки и обеззараживания образующихся в городе сточных вод будет построена установка производительностью 8 тысяч кубометров в сутки. Очищенная вода будет сбрасываться в реку Гаргарчай без ущерба для экологии. Новая инфраструктура, созданная в городе Шуша, будет управляться на основе системы "Умная вода". Забор воды из источника, ее транспортировка, уровни воды в водохранилищах, гидравлические режимы и другие процессы будут регулироваться в режиме онлайн через системы SCADA", - добавил Салахов.

Отметим, что 5 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Шушинского комплекса водоочистных сооружений.

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