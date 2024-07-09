Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на10 июля.

Как сообщает АПА со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем 32-37° тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, днем в некоторых горных районах ожидаются дожди. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем 34-39° тепла, в горах ночью 11-16° тепла, днем 20-25 ° тепла.