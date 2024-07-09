https://news.day.az/society/1673764.html В Баку задержан виновник пожара в поликлинике
В Баку задержан виновник пожара в поликлинике
В Баку задержан виновник пожара в поликлинике №9.
Как сообщили во вторник Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, Руфат Рагимов, 1984 года рождения, устроивший пожар в поликлинике, был задержан сотрудниками полиции.
"По факту ведется расследование", - говорится в сообщении ведомства.
Отметим, что, как сообщило МЧС Азербайджана, пожар в поликлинике №9 города Баку был в короткие сроки потушен силами МЧС.
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