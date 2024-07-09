Депутатские полномочия Адиля Алиева будут прекращены

Депутатские полномочия заместителя председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Адиля Алиева будут прекращены.

Как сообщает во вторник Day.Az, этот вопрос был включен в повестку сегодняшнего заседания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Отметим, что распоряжением Президента Ильхама Алиева, подписанным накануне, Адиль Алиев назначен главой Исполнительной власти Сураханского района Баку.

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