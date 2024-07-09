https://news.day.az/society/1673777.html Депутатские полномочия Адиля Алиева будут прекращены
Депутатские полномочия Адиля Алиева будут прекращены
Депутатские полномочия заместителя председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Адиля Алиева будут прекращены.
Как сообщает во вторник Day.Az, этот вопрос был включен в повестку сегодняшнего заседания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.
Отметим, что распоряжением Президента Ильхама Алиева, подписанным накануне, Адиль Алиев назначен главой Исполнительной власти Сураханского района Баку.
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