На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будет создано 8 новых избирательных участков

На освобожденных от оккупации территориях будут созданы новые избирательные участки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана (ЦИК) Равзат Гасымов на заседании ЦИК.

На заседании было предложено создать на освобожденных территориях 8 дополнительных избирательных участков. Предложение было вынесено на голосование и принято.

Таким образом, на парламентских выборах будут функционировать 34 постоянных избирательных участка.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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