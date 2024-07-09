Будут перезахоронены останки еще 10 шехидов Первой Карабахской войны

Останки еще 10 шехидов Первой Карабахской войны, личности которых были идентифицированы, будут перезахоронены.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную комиссию Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Останки шехидов Мамишева Шахина Талыш оглу, Пашаева Аладдина Бахлул оглу, Гараева Усубали Сулейман оглу, Шахмурадова Немета Муса оглу, Усубова Закира Кямран оглу будут перезахоронены в Аллее шехидов в городе Ходжалы, Бахышева Идриса Осман оглу - в селе Ганидара Губинского района, Алиева Мугана Герай оглу - в селе Чиман Физулинского района, Алиева Имамеддина Алиага оглу - в селе Пираза Агдашского района, Рагимовой Сафии Мулазим гызы и Рагимова Мусаддина Садри оглу - в селе Орта Муганлы Саатлинского района.

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