Вещание ряда телеканалов в Азербайджане будет приостановлено на 3 часа 11 июля.

Об этом Day.Az сообщили в Аудиовизуальном совете.

Согласно информации, 9 июля состоялось заседание Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики, на котором был рассмотрен ряд вопросов.

Сначала были рассмотрены заявки на получение лицензии, связанные с деятельностью в области аудиовизуальных медиа, и приняты соответствующие решения. Так, в результате поступивших в Аудиовизуальный совет обращений и соответствующих проверок этих обращений Закрытому акционерному обществу "Aznet Technologies" была выдана лицензия оператора универсальной платформы (название услуги оператора: "Aznet"), Обществу с ограниченной ответственностью "Metaflix" - лицензия оператора универсальной платформы и провайдера услуг заказного вещания, Обществу с ограниченной ответственностью "Megogo" была выдана лицензия оператора универсальной платформы и провайдера услуг заказного вещания (название услуги оператора: Megogo). В общей сложности было выдано 5 лицензий.

Затем на заседании были рассмотрены поступившие в Аудиовизуальный совет обращения, обсуждены факты нарушения исключительного права на вещание.

В результате мониторинга нашли свое подтверждение факты несанкционированной трансляции программ (художественных и анимационных фильмов), исключительное право трансляции которых принадлежит другому аудиовизуальному вещателю, в эфире телевизионной редакции (канала) "ATV" 18 апреля 2024 года с 05.29 до 06.38, в эфире телевизионной редакции (канала) "ARB" 21 мая 2024 года с 03.05 до 04.33, в эфире телевизионной редакции (канала) "ARB Günəş" 13 июня 2024 года в период с 18.25 до 19.29 на территории Азербайджанской Республики.

С учетом того, что члены совета в предыдущие периоды предупреждали вещателей о внимании к этому вопросу и давали соответствующие рекомендации, на этот раз были приняты соответствующие решения о приостановлении вещания программ этих телерадиовещателей (канала"ARB" ООО "ARB 24", канала "ATV" независимой телерадиокомпании "Azad Azərbaycan" и канала "ARB Günəş" ООО "RTV") 11 июля на 3 часа.

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