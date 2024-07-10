Порадует ли завтра погода?

Обнародован прогноз погоды на 11 июля в Азербайджане.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако в первой половине дня возможны кратковременные дожди, грозы. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер временами с порывами. Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 30-35°. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-65 проц, днем - 35-40 проц.

В большинстве районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются дожди. Местами прогнозируются кратковременные ливни, грозы и град. Ночью и утром временами будет туман. Прогнозируется восточный ветер местами с порывами. Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 35-39°, в горах ночью 11-16°, днем - 21-26°.

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