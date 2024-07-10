Важная новость для получающих трудовую пенсию

Внесены изменения в "Порядок назначения, начисления, перерасчета, перевода из одного вида в другой и выплаты трудовых пенсий", утвержденный постановлением Кабинета министров от 28 апреля 2022 года №175.

Как сообщает Day.Az, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление в связи с этим.

Согласно постановлению, в Порядок были внесены следующие изменения:

- В пункте 5.10 слова "с 20 лет" заменяются словами "с 25 лет (с 20 лет в отношении тех, кому назначена трудовая пенсия на основании норм закона, действующих до 1 января 2024 года)";

- добавляется пункт 5.11 следующего содержания:

"5.11. Военнослужащим, не завершившим на момент увольнения с военной службы 25 календарных лет военной службы, трудовая пенсия по возрасту на льготных условиях назначается со дня увольнения с военной службы на основании норм закона, действующих до 1 января 2024 года:

5.11.1. служивших в армии 20 календарных лет и более до 1 января 2024 года;

5.11.2. служивших до 1 января 2024 года в армии не менее 17 календарных лет и служивших 20 календарных лет до увольнения с военной службы".

Данное постановление действует с 1 января 2024 года.

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