Названа дата вступительного экзамена по I и IV группам специальностей

Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) Азербайджана 14 июля будет проведен вступительный экзамен в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей.

Как сообщили в четверг Day.Az в ГЭЦ, в этот же день состоится экзамен по географии для выбравших обе подгруппы DT и TC в группе III.

Экзамены будут проведены в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе.

С 5 июля участники могут распечатать "Пропускной лист на экзамен" с сайта ГЭЦ.

В "Пропускном листе на экзамен" указаны город (район), в котором будет проводиться экзамен, здание, зал, время начала и время прибытия абитуриента на экзамен и т.д.

Экзамен начинается в 10:00.

За 15 минут до начала экзамена - в 09:45 пропускной режим заканчивается, и прибывшие после этого участники не допускаются в здание экзамена.

Для удобного прохода участников в здание экзамена установлено разное время прибытия, которое указано в пропускном листе участника экзамена.

Абитуриенты должны принести на экзамен следующие документы:

- Пропускной лист;

- Оригинал документа, удостоверяющего личность.

а) Удостоверение личности гражданина Азербайджанской Республики (в том числе участники, не достигшие 16-летнего возраста);

b) иностранцы и лица без гражданства - разрешительные удостоверения, выданные Государственной миграционной службой, а иностранные граждане, получившие статус беженцев и члены их семей - удостоверения беженцев;

- Участникам, не имеющим фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, принести справку, выданную образовательным учреждением с прикрепленными фотографиями (на справку наклеивается фотография участника размером 3х4см и заверяется печатью).

В городах и районах, где будет проводиться экзамен, выделено в общей сложности 139 экзаменационных зданий, 2459 экзаменационных залов. К управлению экзаменами были привлечены 139 руководителей общих экзаменов, 400 руководителей экзаменов, 3081 наблюдатель, 438 сотрудников режима пропуска, 139 представителей зданий.

Всего в экзамене ожидается участие 33 083 абитуриентов, по I группе специальностей - 22 888, по IV группе специальностей - 5 039, а по предмету "География" - 5156 человек, выбравших подгруппы DT и TK по III группе специальности одновременно.

В экзамене также примут участие 50 абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями зрения, церебральным параличом, нарушениями слуха и другими). Для удобства сдачи ими экзаменов в экзаменационных помещениях выделены специальные залы, а лицам, у которых выявлены нарушения зрения на 81-100 процентов функций организма, назначены индивидуальные контролеры. Также созданы условия для входа и передвижения абитуриентов с ограниченными возможностями передвижения в здании и зале. Кроме того, было проведено специальное обучение с наблюдателями, выделенными для участников экзаменов с ограниченными возможностями здоровья.

27 представителей СМИ прошли аккредитацию в ГЭЦ для освещения процесса экзаменов, говорится в сообщении ГЭЦ.

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