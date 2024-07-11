Возбуждено уголовное дело по факту пищевого отравления сотрудников завода в Сумгайыте

10 июля в районную прокуратуру поступила информация о том, что работники одного из заводов, расположенных в городе Сумгайыт, обратились в городскую больницу с пищевым отравлением.

Как сообщили в четверг Day.Az в прокуратуре города Сумгайыт, в ходе предварительного расследования было установлено, что 53 сотрудника предприятия получили пищевое отравление во время обеда в столовой завода.

"С участием сотрудников Агентства пищевой безопасности Азербайджана были взяты образцы продуктов питания, находящихся в столовой, назначены соответствующие экспертизы и выполнены другие необходимые процессуальные действия.

После оказания пострадавшим стационарной медицинской помощи они были выписаны домой. В настоящее время их состояние нормальное.

По данному факту в Сумгайытской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 314.1 (халатность) Уголовного кодекса АР, проводится следствие", - говорится в сообщении ведомства.

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