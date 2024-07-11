Захоронены останки еще 5 шехидов Первой Карабахской войны

В Аллее шехидов города Ходжалы захоронены останки еще 5 пропавших без вести во время Первой Карабахской войны шехидов, личности которых установлены.

Как сообщает в четверг Day.Az, останки Усубали Сулеймана оглу Гараева, Шахина Талыш оглу Мамишова, Аладдина Бахул оглу Пашаева, Немата Муса оглу Шахмурадова и Закира Кямран оглу Усубова были обнаружены на территории Ходжалинского района.

На церемонии погребения присутствовали родственники шехидов, должностные лица исполнительной власти Ходжалинского района, сотрудники правоохранительных органов района, военнослужащие и представители общественности.

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