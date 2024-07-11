Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 12 июля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но утром местами на полуострове возможны кратковременные дожди. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 31-36° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., относительная влажность воздуха - ночью 60-65 %, днем 35-40 %.

Завтра в большинстве районов Азербайджана будет преимущественно без осадков, но в некоторых горных и предгорных районах возможны переменные дожди, местами ливни, грозы и град. Ночью и утром временами туман. Восточный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 34-39° тепла, в горах ночью 11-16° тепла, днем 20-25° тепла.