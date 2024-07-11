Подготовлена "Памятка для кандидатов" в связи с выборами в парламент Азербайджана

В связи с назначенными на 1 сентября 2024 года внеочередными выборами в Милли Меджлис (парламент) Азербайджанской Республики Центральная избирательная комиссия подготовила "Памятку для кандидатов".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, основной целью является повышение информированности граждан, которые намерены баллотироваться в депутаты на предстоящих выборах.

В Памятке четко и подробно изложены предусмотренные законодательством процедуры и шаги по выдвижению и регистрации кандидатуры в депутаты, сроки и правила, установленные для подачи документов, а также права и обязанности кандидатов.

Памятка подготовлена на основе Избирательного кодекса Азербайджанской Республики и актов нормативного характера, утвержденных Центральной избирательной комиссией.

"Памятку для кандидатов" можно получить в избирательных комиссиях, а также на официальном сайте ЦИК (www.msk.gov.az).

Напомним, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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