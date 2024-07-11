Среднемесячная температура воздуха превысила норму

За прошедшую декаду июля среднемесячная температура воздуха на территории страны превысила климатическую норму на 4,5 градуса.

Об этом сообщил начальник Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Назим Махмудов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что максимальная температура воздуха в первой декаде июля в отдельные дни поднималась до 38 градусов в Баку и на Абшеронском полуострове, до 38-40 градусов в Нахчыванской АР и низменных районах.

"Несмотря на то, что за прошедший период июля температура воздуха была выше нормы, рекордный показатель по сравнению с многолетними данными не обновлялся. Так, согласно данным многолетних наблюдений, самая жаркая погода в июле была зафиксирована 1 июля 2018 года, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 44,5 градуса, а в регионах - до 44 градусов тепла", - сказал он.

По словам Н.Махмудова, за десять дней июля в большинстве регионов страны осадков в основном не наблюдалось, но в горных и предгорных районах прошли грозы и кратковременные ливни.

"За истекший период июля скорость ветра в регионах превышала 15 м/с, а максимальная скорость ветра периодически составляла до 23 м/с", - отметил он.

Н.Махмудов добавил, что хотя в ближайшие дни в большинстве районов осадков преимущественно не ожидается, в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди ливневого характера, грозы, град. Умеренный восточный ветер в некоторых местах будет периодически усиливаться.

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