В Гёйчае задержаны подозреваемые в наркоторговле

Сотрудники полиции задержали Эйюба Махмудова, его брата Вюсала и их родственника Рашада Хабибова, подозреваемых в организации незаконного оборота наркотиков на территории Гёйчайского района.

Как сообщили Day.Az в шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), у них обнаружено по 2кг марихуаны и опия, а также 200 таблеток метадона.

На допросе задержанные заявили, что приобрели наркотики у гражданина Ирана по имени Али, с которым познакомились в социальных сетях, его личность устанавливается следствием.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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