https://news.day.az/society/1674286.html В результате неосторожного обращения с оружием погиб военнослужащий МВД Азербайджана
В результате неосторожного обращения с оружием погиб военнослужащий МВД Азербайджана
Военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджана, дислоцированных на освобожденной от оккупации территории Ходжавендского района, получил ранения в результате неосторожного обращения с табельным оружием во время учений.
Как сообщили в четверг Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, 21-летний военнослужащий Ханлар Ахмедов скончался сегодня, несмотря на продолжавшиеся несколько дней усилия медиков по спасению его жизни.
По данному факту ведется расследование.
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