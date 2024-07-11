В результате неосторожного обращения с оружием погиб военнослужащий МВД Азербайджана

Военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджана, дислоцированных на освобожденной от оккупации территории Ходжавендского района, получил ранения в результате неосторожного обращения с табельным оружием во время учений.

Как сообщили в четверг Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, 21-летний военнослужащий Ханлар Ахмедов скончался сегодня, несмотря на продолжавшиеся несколько дней усилия медиков по спасению его жизни.

По данному факту ведется расследование.

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