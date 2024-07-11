https://news.day.az/society/1674293.html В Лачине уничтожена дикорастущая конопля
В Лачине уничтожена дикорастущая конопля
В Лачине уничтожена 1 тонна дикорастущей конопли.
Об этом сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.
Как отмечается, сотрудниками Лачинского районного отдела полиции на территории села Ходжаз было сожжено 5733 куста дикорастущей конопли общим весом в 1 тонну.
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