https://news.day.az/society/1674300.html Обнародованы результаты тестового этапа конкурса по приему на работу учителей
Обнародованы результаты тестового этапа конкурса по приему на работу учителей
Обнародованы результаты тестового этапа конкурса по приему на работу учителей.
Об этом Day.Az сообщили в Институте образования Азербайджана.
Было отмечено, что результаты тестовых экзаменов, организованных со 2 по 10 июля, размещены в электронных "личных кабинетах" кандидатов.
Кандидаты, набравшие на тестовом экзамене 40 баллов и выше - минимум 34 балла по общеобразовательной программе и минимум 6 баллов по методике обучения, допускаются к выбору вакантных мест.
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