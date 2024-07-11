Обнародованы результаты тестового этапа конкурса по приему на работу учителей.

Об этом Day.Az сообщили в Институте образования Азербайджана.

Было отмечено, что результаты тестовых экзаменов, организованных со 2 по 10 июля, размещены в электронных "личных кабинетах" кандидатов.

Кандидаты, набравшие на тестовом экзамене 40 баллов и выше - минимум 34 балла по общеобразовательной программе и минимум 6 баллов по методике обучения, допускаются к выбору вакантных мест.

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