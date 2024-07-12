В Баку ожидается жаркая погода

Обнародован прогноз погоды на 13 июля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но днем местами возможен переменный дождь, в некоторых местах полуострова кратковременный интенсивный дождь, возможны грозы. Умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 31-36° тепла. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст., относительная влажность воздуха - ночью 60-65 %, днем 45-50 %.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако в ряде горных и предгорных районов временами ожидается дождь, местами кратковременный ливень, грозы, град. Ночью и утром временами туман. Умеренный восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 22-27° тепла, днем 35-38° тепла, местами 40° тепла, в горах ночью 11-16° тепла, днем 20-25° тепла.

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