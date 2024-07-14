В Баку будет ветрено

Обнародован прогноз погоды на 15 июля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 32-37° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы, 757 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит ночью 60-65 %, днем 35-40 %.

Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 34-39° тепла, в горах ночью 12-17° тепла, днем 20-25° тепла.