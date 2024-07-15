Какой будет погода в Азербайджане завтра?

Обнародован прогноз погоды на 16 июля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 33-38° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 757 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит ночью 60-65 %, днем 35-40 %.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 33-38° тепла, местами до 40° тепла, в горах ночью 12-17° тепла, днем 20-25° тепла.

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