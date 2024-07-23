Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 24 июля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, временами пасмурно. Но к вечеру местами возможны переменные дожди, грозы, к ночи в некоторых местах полуострова дождь усилится. Умеренный юго-западный ветер днем сменится северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 30-35° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 751 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана, начиная с горной местности, местами ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах ливневого характера, возможен град. Ночью и утром местами слабый туман. Умеренный восточный ветер днем местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 33-38° тепла, в горах ночью 14-19° тепла, днем 20-25° тепла.

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