Нестабильная погода возвращается

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, в некоторых частях полуострова ливни. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 28-31° тепла.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются ливни и грозы. Восточный ветер будет периодически усиливаться. Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 28-33° тепла, в горах ночью 12-17° тепла, днем 18-23° тепла.

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