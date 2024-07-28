Завтра в Азербайджане ожидаются ливневые дожди

Обнародован прогноз погоды на 29 июля в Азербайджане.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах полуострова возможен кратковременный дождь с грозами. Прогнозируется северо-западный порывистый ветер, который во второй половине дня сменится на умеренный северо-восточный.

Температура воздуха ночью составит 19-23°, днем 25-29° тепла. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80, днем 45-55 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются ливневые дожди, грозы, возможен град. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром временами будет туман, в отдельных местах ожидается усиление восточного ветра. Температура воздуха ночью 18-23°, днем - 25-30°, в горах ночью 8-13°, днем 13-16° тепла.