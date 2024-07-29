Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 30 июля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков. Юго-западный ветер днем сменит умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем 28-32° тепла. Атмосферное давление опустится с 759 мм рт. ст. до 754 мм.рт.ст., относительная влажность воздуха ночью составит 40-50 %, днем 65-75 %.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем на некоторых горных территориях ожидаются кратковременные дожди с грозами. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 17-21° тепла, днем 25-30° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 16-21° тепла.