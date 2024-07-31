Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 1 августа.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако в ночь на 1 августа в пригородах возможен переменный дождь, грозы. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 27-32° тепла. Атмосферное давление составит 753 мм.рт.ст., относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 %, днем 60-55 %.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако с полудня в некоторых горных и предгорных районах ожидаются грозовые дожди, местами кратковременные ливни, град, восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 17-22° тепла.

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