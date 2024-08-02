Какой будет погода в субботу?

Обнародован прогноз погоды на 3 августа.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков. Однако ночью и утром за городом возможен небольшой дождь. Северо-западный ветер утром сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью будет 21-26°, днем 28-34° тепла, атомсферное давление будет выше нормы и составит 754 мм.рт.ст., относительная влажность воздуха ночью составит 60-70 %, днем 40-50%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых и горных и предгорных районах переменные дожди с грозами, местами непродолжительные ливни, возможен град. Ночью и утром иногда туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем 31-36° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 17-22° тепла.

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