Какой будет прогноз погоды в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 5 августа.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 33-38° тепла, атомсферное давление будет ниже нормы, 754 мм.рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 60-70 %, днем 35-40%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах возможны переменные дожди с грозами, град. Ночью и утром временами туман, ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 34-39° тепла, в горах ночью 12-17° тепла, днем 20-25° тепла.

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