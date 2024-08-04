В Гусаре выпал град

Обнародована фактическая погода на территории Азербайджана.

Как сообщили в Day.Az, в Национальной гидрометеорологической службе, по состоянию на 16:00 4 августа, в Лезе (Гусар) и Грызе была гроза и временами шел дождь.

Примерно в 16:00 в селе Лезе Гусарского района выпал град.

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