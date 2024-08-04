https://news.day.az/society/1679683.html В Гусаре выпал град - ВИДЕО
В Гусаре выпал град - ВИДЕО
Обнародована фактическая погода на территории Азербайджана.
Как сообщили в Day.Az, в Национальной гидрометеорологической службе, по состоянию на 16:00 4 августа, в Лезе (Гусар) и Грызе была гроза и временами шел дождь.
Примерно в 16:00 в селе Лезе Гусарского района выпал град.
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