Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 6 августа.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Юго-западный ветер утром сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 33-38° тепла, атмосферное давление будет ниже нормы - 753 мм.рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-80 %, днем 50-60%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах переменные дожди, грозы, кратковременный ливень, град. Ночью и утром местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 35-38° тепла, местами 40° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днем 21-26° тепла.

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