МЧС обратилось к населению

МЧС обратилось к гражданам, направляющимся на пляжи, в связи с ветреной погодой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, сегодня и завтра на территории страны, в частности, в Баку и на Абшеронском полуострове, ожидается ветреная погода с сильными порывами.

Учитывая это, МЧС еще раз обращается к населению, напоминая о том, что купание в море в ветреную погоду опасно, и призывает строго соблюдать соответствующие правила безопасности.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!