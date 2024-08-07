https://news.day.az/society/1680247.html МЧС обратилось к населению
МЧС обратилось к населению
МЧС обратилось к гражданам, направляющимся на пляжи, в связи с ветреной погодой.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, сегодня и завтра на территории страны, в частности, в Баку и на Абшеронском полуострове, ожидается ветреная погода с сильными порывами.
Учитывая это, МЧС еще раз обращается к населению, напоминая о том, что купание в море в ветреную погоду опасно, и призывает строго соблюдать соответствующие правила безопасности.
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