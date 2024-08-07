https://news.day.az/society/1680252.html В Баку усилился ветер - Фактическая погода
В Баку усилился ветер - Фактическая погода
Обнародована фактическая погода.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, утром в большинстве районов осадков не наблюдалось. Однако в некоторых горных и предгорных районах прошли кратковременные дожди.
Северо-западный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове усилился до 23 м/с, в Джульфе -до 18 м/с.
Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 35 градусов, в Нахчыванской АР - 39, в низменных районах - 38, в горных районах - 28.
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