В Баку усилился ветер

Обнародована фактическая погода.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, утром в большинстве районов осадков не наблюдалось. Однако в некоторых горных и предгорных районах прошли кратковременные дожди.

Северо-западный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове усилился до 23 м/с, в Джульфе -до 18 м/с.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 35 градусов, в Нахчыванской АР - 39, в низменных районах - 38, в горных районах - 28.

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