Пассажир с "оружием" в Баку вызвал панику у прохожих - ВИДЕО
В Баку пассажир микроавтобуса устроил опасное представление с предметом, напоминающим оружие, что вызвало значительное беспокойство у окружающих.
Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.
На видео видно, как в микроавтобусе Ford Transit с номером 07-BH-637, который ехал по центру города, один из пассажиров открыл дверь и начал размахивать предметом, похожим на пистолет, направляя его в разные стороны.
Неизвестно, что заставило мужчину вести себя так, и был ли "пистолет" настоящим оружием или игрушкой.
Представляем вашему вниманию следующие кадры:
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