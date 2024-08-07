Пассажир с "оружием" в Баку вызвал панику у прохожих

В Баку пассажир микроавтобуса устроил опасное представление с предметом, напоминающим оружие, что вызвало значительное беспокойство у окружающих.

Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.

На видео видно, как в микроавтобусе Ford Transit с номером 07-BH-637, который ехал по центру города, один из пассажиров открыл дверь и начал размахивать предметом, похожим на пистолет, направляя его в разные стороны.

Неизвестно, что заставило мужчину вести себя так, и был ли "пистолет" настоящим оружием или игрушкой.

Представляем вашему вниманию следующие кадры:

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