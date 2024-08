Silk Way West Airlines, одна из ведущих грузовых авиакомпаний Каспийского и Центрально-Азиатского региона, вносит значительный вклад в развитие образования Азербайджана. В рамках своих инициатив в области корпоративной социальной ответственности авиакомпания совершенствует национальную образовательную инфраструктуру страны, финансируя строительство и реконструкцию шести школ, поддерживая развитие более 4500 учащихся.

"Образование является основой процветающего и устойчивого будущего. В Silk Way West Airlines мы стремимся принести пользу нашему обществу и гордимся тем, что поддерживаем образовательный сектор в Азербайджане", - заявил Заур Ахундов, президент Silk Way Group. "Подобные инициативы подчеркивают нашу непоколебимую приверженность социальной ответственности и веру в образование как преобразующую силу".

Министр науки и образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев выразил решительную поддержку инициативам: "Это сотрудничество с авиакомпанией Silk Way West Airlines является примером сильной синергии между государственным и частным секторами. Оно имеет решающее значение для развития нашей национальной образовательной инфраструктуры и снабжает нашу молодежь средствами и возможностями, необходимыми для достижения успеха. Благодаря этому партнерству мы не только улучшаем инфраструктуру, но и создаем среду, в которой наши студенты могут преуспеть. Предоставляя современные условия и ресурсы, мы гарантируем, что наша молодежь будет хорошо подготовлена ​​к решению задач будущего. Эта инициатива является свидетельством положительных результатов, которых можно достичь, когда государственные и частные организации работают вместе для достижения общей цели. Мы уверены, что это сотрудничество послужит моделью для будущих проектов, стимулируя дальнейшие инвестиции в систему образования".

Эти меры иллюстрируют силу успешного государственно-частного партнерства в рамках которого Silk Way West Airlines удовлетворяет образовательные потребности общества посредством своих ресурсов. В сотрудничестве с Фондом развития образования Silk Way West Airlines устанавливает высокий стандарт для эффективного вклада в развитие образования страны, демонстрируя существенный потенциал совместных усилий для проведения значимых изменений.

О Silk Way Group

Silk Way Group - это группа динамично развивающихся компаний, играющая ключевую роль в экономике Азербайджана. Созданная в 2006 году для управления грузовыми авиаперевозками из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Баку, группа в настоящее время состоит из трех компаний, предоставляющих услуги по грузовым авиаперевозкам и техническому обслуживанию самолетов: Silk Way Airlines, Silk Way West Airlines и Silk Way Technics.

О компании Silk Way West Airlines

Основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шелкового пути, Silk Way West Airlines ежемесячно выполняет сотни рейсов по всему миру посредством флота, состоящего из 12 специализированных самолетов Boeing 777F, Boeing 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Согласно стремлению к устойчивому развитию и эффективности авиакомпания Silk Way West Airlines планирует к 2030 году обновить свой парк новыми современными самолетами, в числе которых четыре Boeing 777F, два Boeing 777-8F и два Airbus A350F, посредством которых намерена обеспечивать глобальные потребности в логистике.

Авиакомпания предлагает комплексные грузовые перевозки по более чем 40 направлениям мира в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, в Азии и Америке, обеспечивая годовой грузооборот, превышающий 500 000 тонн.

О Фонде развития образования

Фонд развития образования, созданный Указом Президента Азербайджанской Республики № 1399 от 14 июля 2021 года, поддерживает государственную политику в области образования, развивает образовательные механизмы, модернизирует инфраструктуру и ресурсы государственных образовательных учреждений. В 2024 году фонд уделяет первоочередное внимание улучшению материальной инфраструктуры и технической поддержки, подчеркивая свою приверженность обеспечению государственных образовательных учреждений необходимыми ресурсами и инфраструктурой для удовлетворения современных образовательных потребностей.

Heydar Aliyev International Airport

Baku AZ1044, Azerbaijan P| +994 (12) 4374763