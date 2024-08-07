Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 8 августа.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Периодически усиливающийся северо-западный ветер вечером стихнет.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 30-34° тепла, атмосферное давление повысится с 754 мм.рт.ст. до 758 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-75 %, днем 55-65%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, но в некоторых горных и предгорных районах ожидаются переменные дожди и грозы, местами ливни и град. Ночью и утром временами туман, ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 31-36° тепла, в горах ночью 12-16° тепла, днем 18-23° тепла.

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