ЦИК Азербайджана подготовил памятку для наблюдателей в связи с выборами в парламент

В связи с назначенными на 1 сентября внеочередными выборами в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана Центральной избирательной комиссией подготовлена "Памятка для наблюдателей".

Как сообщает в среду Day.Az, основной целью реализации проекта является информирование наблюдателей, оказание им методической помощи.

В издании, подготовленном на азербайджанском, английском и русском языках, даны разъяснения основных положений и понятий Избирательного кодекса, отражены принципы проведения наблюдений, а также права и обязанности наблюдателей.

Памятка составлена на основе Избирательного кодекса и утвержденных Центральной избирательной комиссией инструкций, разъяснений, правил и других документов нормативного характера.

"Памятку для наблюдателей" можно получить в нижестоящих избирательных комиссиях, а также на официальном сайте ЦИК (www.msk.gov.az).

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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