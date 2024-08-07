В Азербайджане арестованы должностные лица, перевозившие в Грузию груз драгоценных металлов.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.

"Продолжается предварительное расследование по уголовному делу, поступившему из Государственного таможенного комитета в связи с незаконными действиями отдельных лиц, совершивших преступления, связанные с контрабандой, и должностных лиц, участвовавших в совершении этих преступлений. В связи с этим создана совместная следственная группа при Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Следствием установлены основательные подозрения в том, что граждане Азербайджанской Республики - основатель Общества с ограниченной ответственностью ООО "Karvan 313" Тельман Ибрагимов, бывший заместитель директора этого ООО Ариф Рзаев, бывший сотрудник таможни Тавакгюль Байрамов, Шахин Солтанов, гражданин Турецкой Республики Шенер Билги и другие в течение 2023-2024 годов вместо того, чтобы задекларировать по таможенным документам различную продукцию, предназначенную для вывоза с территории страны на 60 фурах, а также продукцию, ввезенную из Исламской Республики Иран транзитом, и вывезти ее в другую страну по месту назначения, они заменили их грузами драгоценных металлов и перевезли их с таможенного поста "Красный мост" на территорию Грузии.

В то же время были выявлены серьезные подозрения в том, что инспектор Бакинского главного таможенного управления Тураб Насиров и инспектор Сумгайытского таможенного управления Эльмир Мамедов получали взятки от этих лиц различными способами в обмен на создание условий для совершения указанных преступлений контрабанды. Экс-начальник Товузского таможенного управления Эльчин Шабанов и бывший начальник таможенного поста "Красный мост" этого же управления Васиф Абиев, неправильно организовав работу службы, пренебрегли совершением таких незаконных действий, что привело к уклонению от уплаты таможенных платежей в государственный бюджет на сумму более 18 миллионов манатов.

На основании собранных предварительных доказательств Эльмиру Мамедову было предъявлено обвинение по статьте 311.3.4 УК (Получение взятки с применением запугивания), Турабу Насирову - по статье 311.2 (получение взятки должностным лицом за незаконные действия), Васифу Абиеву и Эльчину Шабанову - по статье 314.2 (Халатность, повлекшая тяжкие последствия), Тельману Ибрагимову, Арифу Рзаеву, Тавакгюлю Байрамову, Шахину Солтанову и Шенер Бильги - по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц, ранее вступивших в сговор).

В отношении Тураба Насирова, Эльмира Мамедова, Тельмана Ибрагимова, Арифа Рзаева, Ровшана Ибрагимова, Тавакгюля Байрамова и Шахина Солтанова на основании решения суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении Васифа Абиева и Эльчина Шабанова - мера пресечения в виде содержания под стражей полиции (основная) и отстранения от должности (дополнительная).

В настоящее время по делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление иных лиц, участвовавших в совершении указанных противоправных действий",- говорится в заявлении.

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