https://news.day.az/society/1680531.html В Загатальском районе селевой поток разрушил мост - ВИДЕО
В Загатальском районе селевой поток разрушил мост - ВИДЕО
В селе Юхары Тала Загатальского района произошло разрушение моста из-за мощного селевого потока, сообщает Day.Az.
Стихийное бедствие стало следствием непрерывных проливных дождей, которые обрушились на регион в последние дни.
Сообщается, что мост находится в аварийном состоянии и не пригоден для использования.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре