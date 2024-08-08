В Загатальском районе селевой поток разрушил мост

В селе Юхары Тала Загатальского района произошло разрушение моста из-за мощного селевого потока, сообщает Day.Az.

Стихийное бедствие стало следствием непрерывных проливных дождей, которые обрушились на регион в последние дни.

Сообщается, что мост находится в аварийном состоянии и не пригоден для использования.

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