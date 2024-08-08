В Азербайджане к автохулиганам будут приняты самые строгие меры

Несмотря на то, что автохулиганство, явно нарушающее общественный порядок и проявляющее неуважение к людям, является осуждаемым деянием и угрожает жизни и здоровью граждан, а также на принимаемые меры по его предотвращению, к сожалению, все еще случаются такие инциденты.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации пресс-службы МВД.

Только за 7 месяцев текущего года дорожная полиция зафиксировала 251 случай автохулиганства, а к нарушителям закона суды применили самые строгие меры.

Главное управление государственной дорожной полиции продолжит применять жесткие меры и вновь призывает водителей воздерживаться от поведения, опасного для общества.

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