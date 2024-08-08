Азербайджан участвует в Фестивале воздушных шаров в Каппадокии

В популярном среди туристов районе Каппадокия турецкой провинции Невшехир в четверг, 8 августа стартовал очередной Фестиваль воздушных шаров.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в фестивале, который продолжится в местечке Гёреме до 11 августа, принимают участие команды на воздушных шарах из 18 стран мира, в том числе Азербайджана.

Небо над Каппадокией с раннего утра заполнили воздушные шары самых необычных форм, в том числе, в виде мельницы, слона, лягушки, космического корабля, черепахи, волка, мороженного, сердца и др.

Воздушные шары оставались в небе в среднем по 45 минут.

Прошлогодний Фестиваль воздушных шаров в Каппадокии посетило 615 тыс. человек. Организаторы надеются, что нынешнее мероприятие соберет большее число туристов.

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