Азербайджан участвует в Фестивале воздушных шаров в Каппадокии - ФОТО
В популярном среди туристов районе Каппадокия турецкой провинции Невшехир в четверг, 8 августа стартовал очередной Фестиваль воздушных шаров.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в фестивале, который продолжится в местечке Гёреме до 11 августа, принимают участие команды на воздушных шарах из 18 стран мира, в том числе Азербайджана.
Небо над Каппадокией с раннего утра заполнили воздушные шары самых необычных форм, в том числе, в виде мельницы, слона, лягушки, космического корабля, черепахи, волка, мороженного, сердца и др.
Воздушные шары оставались в небе в среднем по 45 минут.
Прошлогодний Фестиваль воздушных шаров в Каппадокии посетило 615 тыс. человек. Организаторы надеются, что нынешнее мероприятие соберет большее число туристов.
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